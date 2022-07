Bolesne straty Rosjan. Ranni Ukraińcy w polskich szpitalach

- Wczoraj późnym wieczorem do Polski przyjechał pociąg medyczny, pierwszy raz realizując swoją podstawową funkcję - 32 ciężko i nieco lżej rannych żołnierzy armii ukraińskiej trafiło do Polski i zostało już bezpiecznie przewiezionych do kilkunastu polskich szpitali - powiedział Poboży na antenie Polsat News.