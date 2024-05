Bolesna wpadka Kalety. Wydało się, jak sam głosował ws. nakrętek

Poseł Suwerennej Polski Sebastian Kaleta swoją kampanię do europarlamentu oparł na krytyce sprawy plastikowych nakrętek, które od 1 lipca będą musiały być przytwierdzone do butelek. Ale okazuje się, że nawet sam Kaleta głosował za poparciem przepisów ws. nakrętek, kiedy sprawa trafiła do polskiego Sejmu. A wcześniej dyrektywę poparli europosłowie PiS.