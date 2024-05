Kaleta mocuje się z butelką. Cięta riposta Żukowskiej

Nakrętki przytwierdzone do butelek rzeczywiście mają związek z troską o środowisko naturalne. Unijna dyrektywa została wprowadzona do polskich przepisów ustawą z 9 marca 2023 r., czyli jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Od połowy tego roku wszystkie butelki czy kartony będą musiały mieć przytwierdzone do opakowania plastikowe nakrętki. Po to właśnie, żeby nie trafiały do mórz i oceanów.