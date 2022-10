"Boją się ich bardziej niż broni atomowej". Kuriozalny wpis Kadyrowa

Kadyrow napisał następnie w swoim propagandowym oświadczeniu, że "bojownicy ukraińscy od ośmiu lat bombardują ludność cywilną w Donbasie, niszcząc infrastrukturę", co jest kłamstwem. "Co myślałeś, frajerze, sądzisz, że tylko ty tak możesz?" - zwrócił się do ukraińskiego prezydenta.