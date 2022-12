"Bohater internetu". Janusz Kowalski odpowiada

Janusz Kowalski to polityk Solidarnej Polski, którego wypowiedzi wywołują najwięcej oddźwięku w mediach społecznościowych, a nierzadko stają się przyczynkiem do tworzenia memów. - Mam dystans do siebie - powiedział w programie "Tłit" WP wiceszef resortu rolnictwa, komentując ostatnią falę komentarzy. Kowalski przyznał, że sprawdza, co się o nim pisze w sieci, a część materiałów podsyłają mu wyborcy. - Środowiska lewicowo-liberalne starają się rzeczywiście wchodzić ze mną w dialog - mówił. Wiceminister odniósł się również do oskarżeń opozycji, która podnosi, że więcej czasu spędza w terenie niż w swoim urzędzie. Kowalski stwierdził, że jego praca wymaga spotkań z lokalnymi władzami i rolnikami. Dopytywany o sytuację tych ostatnich, polityk SP uznał, że prezes Jarosław Kaczyński nie mógł powiedzieć, iż "chłopi są pazerni", bo "ma szacunek do wsi". Więcej w materiale wideo.

