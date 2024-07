Bogucki kandydatem PiS na prezydenta? "Mogę o nim mówić w samych superlatywach"

- Jak idzie Prawu i Sprawiedliwości szukanie kandydata na prezydenta? - z takim pytaniem Paweł Pawłowski zwrócił się do gościa programu "Tłit", posła PiS Pawła Jabłońskiego. - Ten proces cały czas trwa i zbliża się do końca. Jesteśmy w takiej fazie, że jeszcze zbyt wcześnie, żeby mówić o nazwisku kandydata, ale spokojnie, myślę, że parę tygodni minie i ta informacja zostanie przedstawiona - odparł poseł PiS. - Czy na tej krótkiej liście kandydatów na kandydata jest nazwisko Zbigniewa Boguckiego (posła PiS, byłego wicewojewody zachodniopomorskiego - przyp. red.) - dopytywał prowadzący program. - Proszę mnie zwolnić z wypowiadania się na ten temat, bo nie jestem członkiem gremium, które podejmuje tę decyzję, więc moja wiedza w tej sprawie nie jest pełna. Mogę powiedzieć o Zbigniewie Boguckim, że to jest świetny poseł, był świetnym wojewodą. To również doskonały prawnik i świetnie się sprawdza jako funkcjonariusz publiczny, którym dzisiaj jest i na pewno mogę o nim mówić w samych superlatywach - ocenił Paweł Jabłoński.