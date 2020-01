WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze piotr liroy-marzec + 2 bogdan zdrojewskitłit 3 godziny temu Bogdan Zdrojewski o starcie Piotra-Liroya Marca na prezydenta: artyści potrzebują sceny Piotr Liroy-Marzec wyjawił w czwartek, że zamierza wystartować w wyborach prezydenckich. - Artyści potrzebują sceny i ja to doceniam. Wybory... Rozwiń Wczoraj. Mniej lub bardziej formal … Rozwiń Transkrypcja: Wczoraj. Mniej lub bardziej formalnie swój start w wyborach do parlamentu potwierdził były już poseł Liroy. Jak pan myśli, po co? Nie tyle do parlamentu, tylko chyba na prezydenta. Do pałacu prezydenckiego, przepraszam. Tak. Nie urażę artystów, ale z artystami jest tak, że oni potrzebują sceny i ja to doceniam. Uważam, że wybory na prezydenta, to jest szansa na budowanie takiej prawdziwej sceny. Nie na występy artystyczne, tylko na występy polityczne. Ale w tych występach politycznych także potrzeba takiego artystycznego zacięcia. Być może z tego powodu. Czyli co? Liroy po prostu będzie robił show? Nie wykluczam tego. Czyli wcale o prezydenturę tu nie chodzi? Nie chodzi o przekazanie swoich poglądów politycznych? Przecież Paweł Kukiz całkiem dobrze radzi sobie w tej polityce. Zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach. Ja podkreślę jedną rzecz. Każdy Polak ma prawo startu do ubiegania się o mandat prezydenta. Każdy. Bez względu na to jakie ma intencje, jakie ma potrzeby. Być może pan Liroy-Marzec chce po prostu uczestniczyć w debacie, w dyskusji. Ma do tego prawo.