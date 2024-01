Bodnar zawiesza prezesów sądów. Na celowniku m.in. Przemysław Radzik

Decyzje podejmowane przez Radzika wzbudzały wiele sprzeciwów w środowisku sędziowskim, w którym głośno mówiło się o "białoruskich standardach", jakie stosował neosędzia. Przykładem może być sprawa należącego do grupy przestępczej Leonarda W. Został do niej przydzielony Radzik, który otrzymał do analizy 64 tomy akt. Mając 11 dni na zapoznanie się z materiałami i podjęcie decyzji, rozpatrzył sprawę niemal od ręki - zajęło mu to ponad trzy godziny. Zarzucono wówczas Radzikowi naruszenie art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka, która gwarantuje każdemu prawo do rzetelnego procesu sądowego.