Bodnar o zespole ds. katastrofy smoleńskiej. "Musi zakończyć się"

W wywiadzie dla Onetu minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział, że prokuratorski zespół ds. katastrofy smoleńskiej powinien definitywnie zakończyć prace, a wszystkie dowody powinny wrócić do prokuratorskich akt. - Mamy postępowanie, które musi zakończyć się tym, że dowody, które gdzieś zostały zabrane, wrócą na swoje miejsce, czyli do akt prokuratorskich - powiedział.

- Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, skierował bardzo kompleksowe pismo wskazujące na to, o jakie dowody chodzi i teraz będziemy ponawiać działania i być może to już będą działania prawno-karne związane z ukrywaniem dowodów - powiedział Bodnar.

- Teraz nie powiem dokładnej kwoty, ale to idzie w duże miliony złotych . Na potrzeby tego zespołu były zatrudniane różne grupy biegłych, w tym biegłych ze Stanów Zjednoczonych, którym po prostu trzeba zapłacić. W najbliższym czasie będziemy dążyli do tego, żeby ten zespół śledczy jednak zakończył swoje prace - powiedział.

- Takiego spotkania nie było od lat. Zespół śledczy sobie działał, ale rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej w ogóle nie miały większego dostępu do tego, co się dzieje. I wydaje mi się, że to już jest ten czas najwyższy, aby właśnie powiedzieć, co jest i co udało się temu zespołowi śledczemu zbadać - przekazał minister sprawiedliwości.