Bocheński zapytany o tabletkę "dzień po". Padła jasna deklaracja

Prowadzący zapytał Bocheńskiego: czy pan uważa, że jest to środek wczesnoporonny? - Nie, uważam, że jest to środek antykoncepcyjny - zadeklarował przedstawiciel PiS. - Przynajmniej tutaj mamy jasność i różnicę w opinii pańskiej i prezydenta - skomentował dziennikarz, przypominając, że Andrzej Duda o tabletce "dzień po" mówił, że to "bomba hormonalna".