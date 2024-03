Jest szansa dla tabletki "dzień po"? "Decyzja prezydenta będzie inna"

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę ws. tabletki "dzień po". Jednak prezydencka minister Małgorzata Paprocka wskazała, że "gdyby przepisy dot. tabletki "dzień po" wróciły do Sejmu w odniesieniu do kobiet powyżej 18. roku życia, to decyzja prezydenta będzie inna".