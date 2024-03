"Wybrał przesądy i uprzedzenia". Biejat komentuje decyzję prezydenta

- Jest to decyzja, której trochę się wszyscy spodziewaliśmy, ale jednak liczyliśmy, że prezydent podejmie tę decyzję, która ostatecznie byłaby słuszna - mówiła Magdalena Biejat, komentując decyzję Andrzeja Dudy.

Prezydent RP Andrzej Duda, na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji RP, zdecydował o skierowaniu nowelizacji Prawa farmaceutycznego do Sejmu RP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy (tzw. weto) - poinformowano w piątek na oficjalnej stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP.

- To jest zła wiadomość dla kobiet w Polsce , bo tabletka "dzień po" jest elementem antykoncepcji i jej dostępność bez recepty jest kluczowa dla powodzenia tego środka, żeby można było go odstać szybko - dodała.

We wtorek po południu prezydent Duda przyjął grupę posłanek Lewicy. Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska mówiła w mediach, że w czasie spotkania przekonywała prezydenta, że ustawa otwiera tylko dostęp do tabletki "dzień po" bez recepty, a wiek, który budził największe zastrzeżenie prezydenta, nie jest zapisany w ustawie, a określi go rozporządzenie ministra zdrowia.