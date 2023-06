Błyskawiczny atak z powietrza. Piloci Su-25 nagrani w akcji

Brawurowy atak ukraińskich lotników na froncie. Piloci myśliwców Su-25 otrzymali rozkaz ataku z zaskoczenia na rosyjskie pozycje w obwodzie donieckim. Nagranie z tej akcji trafiło do sieci. Widać na nim, że najpierw jedna z maszyn nagle wyłania się zza horyzontu i w pewnym momencie wystrzeliwuje salwę rakiet, a następnie flary, by zmylić przeciwnika i uciec z miejsca ostrzału. Za chwilę to samo robi drugi pilot, z tą różnicą, że tuż po wykonaniu swojego zadania zrobił zwrot bojowy, czyli jedną z figur akrobacji lotniczej. Celem Ukraińców były rosyjskie składy amunicji i broni w okolicach Doniecka. Uderzenie z zaskoczenia zdało egzamin, zmuszając oddziały okupantów do spowolnienia ich działań militarnych na tym odcinku frontu.