Błyskawiczna riposta Suskiego na wpis Tuska. Nawet się nie zastanawiał

"Ponad pół tysiąca ofiar zarazy, rekordowa drożyzna, a Polską rządzą Mejzy. Mroczny czas" - napisał na Twitterze szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Do jego słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef klubu PiS Marek Suski. - No, rzeczywiście Polska była w kryzysie, a rządzili Polską ludzie typu Nowak. Tak bym mu odpowiedział. To był jego najbliższy przyjaciel - oznajmił Marek Suski. - Jeśli chodzi o Łukasza Mejzę - opozycja totalna go wprowadziła do Sejmu. Niech Donald Tusk się też uderzy w swoje piersi, jeśli bierze odpowiedzialność za to, co robi opozycja - dodał wiceszef klubu PiS w rozmowie z WP.