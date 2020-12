Błyskawiczna reakcja Władysława Kosiniaka-Kamysza na słowa Kukiza

"Nawet po ich nowym logo widać, że są kodem kreskowym, że są do kupienia przez każdego" - stwierdził Paweł Kukiz, nawiązując do pogłosek o potencjalnej współpracy PSL-u z PiS-em. Co na to szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz? Zobaczymy, kto tak naprawdę da się sprzedać. Nasze logo mówi o patriotyzmie gospodarczym. Jeśli ktoś uważa, że promocja polskich producentów jest błędem, jest naganna, to oni są w głębokim błędzie - mówił w programie "Tłit". - PSL nigdy nie była i nie jest na sprzedaż. Takie transakcyjne podejście nas kompletnie nie interesuje. Dlatego pewnie się rozstaliśmy, bo tu mieliśmy różnice - kontynuował. - Jeśli logo, w które jest wpisana biało-czerwona flaga i symbol polskiego produktu, jest dla kogoś urażające, my z tej drogi i tak nie zejdziemy. Promocja Polski, nowoczesny patriotyzm, nowoczesny konserwatyzm jest dla nas strategią polityczną, ale też kierunkiem działania, w którym dobrze się czujemy. Trzeba ratować polską gospodarkę, miejsca pracy i pracowników - podsumował Kosiniak-Kamysz.

