Błyskawiczna reakcja Marianny Schreiber na weto Andrzeja Dudy

Andrzej Duda rozważał skierowanie "lex TVN" do TK

Andrzej Duda przyznał, ogłaszając swoją decyzję, że rozważał skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. - Argumentów, które pozwalają skierować nowelizację ustawy medialnej do Trybunału Konstytucyjnego, jest dużo, ale nie mogę na 100 proc. powiedzieć, że Trybunał na pewno odniósłby się też do kwestii traktatu polsko-amerykańskiego - wskazał.