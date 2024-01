Blue Monday 2024. Kiedy wypada "najbardziej depresyjny dzień roku"?

Blue Monday. Prawda czy mit?

Twórca określenia Blue Monday, Cliff Arnall spotkał się z krytyką. Samo określenie zostało natomiast uznane za pseudonaukę - ze względu na wątpliwość założeń i obliczeń naukowca. "Sam Arnall w 2018 r. wyznał, że wzór na Blue Monday wymyślił, opierając się na wymyślonych zmiennych i że najbardziej depresyjny dzień w roku to bzdura. Ujawnił, że pomysł na Blue Monday przyszedł mu do głowy, po tym jak poproszono go o opracowanie reklamy dla biura podróży Sky Travel" - wyjaśnia Fakt.