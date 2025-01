Blokada morska? Ekspert: Równoznaczna z wypowiedzeniem wojny Rosji

O hybrydowych działaniach zbrojnych i bezpieczeństwie NATO na Morzu Bałtyckim mówił w programie "Newsroom WP" komandor por. rez. Wiesław Goździewicz, prawnik, specjalista w MPHKZ. - Mamy do czynienia z intensywnym zbieraniem przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej informacji wywiadowczych. Rosjanie robią to pod pozorem używania "jednostek rybackich" - ocenił Goździewicz. Jednocześnie specjalista wyjasnia, że wprowadzenie blokady morskiej dla rosyjskich okrętów jest niemożliwe. - Może być prowadzone wyłącznie w czasie konfliktu zbrojnego. Byłoby to równoznaczne z wypowiedzeniem wojny - mówi.

