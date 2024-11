Blisko 160 ofiar w Hiszpanii. Nadal obowiązują czerwone alerty

Do La Torre, południowej dzielnicy Walencji, gdzie w czwartek odnaleziono osiem ciał w podziemnym parkingu, setki ludzi przybyło z żywnością, wodą i narzędziami do sprzątania, aby pomóc mieszkańcom.

Transport w prowincji jest sparaliżowany. Drogi dojazdowe do Walencji wciąż pozostają zamknięte, a władze zalecają, aby nie poruszać się po żadnych drogach w prowincji. Szybkie połączenie kolejowe z Madrytem nie będzie funkcjonować przez dwa-trzy tygodnie - poinformował resort transportu. Kilkadziesiąt tysięcy osób wciąż jest pozbawionych prądu.

Rząd zmobilizował ponad 1,2 tys. żołnierzy ze specjalnej jednostki ratowniczej (UME) do prac w pomocy poszkodowanym i oczyszczaniu miast. W piątek do Walencji zostało wysłanych dodatkowych 500 żołnierzy . W akcjach na terenach doświadczonych przez powódź bierze też udział 1,8 tys. funkcjonariuszy policji.

W terenie są też setki żandarmów z Gwardii Cywilnej, którzy w samej Walencji przeprowadzili już w sumie 3,4 tys. akcji ratunkowych – podała agencja EFE. Obejmowały one ratowanie ludzi i zapobieganie grabieżom. Jak poinformowało radio Cadena SER, policja aresztowała kilkadziesiąt osób za kradzieże w sklepach na obszarach dotkniętych powodziami.

Hiszpania. "W cztery godziny spadło tyle wody, co w Lądku w cztery dni"

Gwałtowne burze, powodzie i podtopienia to skutek zjawiska atmosferycznego określanego w Hiszpanii jako DANA (hiszp.: depresion aislada en niveles altos). Powstaje ono, gdy zimne powietrzne natyka się nad Morzem Śródziemnym na ciepłe i wilgotne, co prowadzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, tornada i powodzie.