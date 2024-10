DANA dziesiątkuje ludzi. Hiszpania w żałobie

Gwałtowne burze i powodzie, które nawiedziły wschodnią Hiszpanię są skutkiem zjawiska atmosferycznego określanego mianem DANA (hiszp. depresión aislada en niveles altos, czyli izolowana depresja na wysokim poziomie) lub "zimna kropla". Dochodzi do niego, gdy zimne masy powietrza spotykają się nad Morzem Śródziemnym z ciepłym i wilgotnym powietrzem, co prowadzi do niestabilności atmosferycznej.