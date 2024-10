Hiszpania. "W cztery godziny spadło tyle wody, co w Lądku w cztery dni"

Roczny opad w ciągu jednego dnia

- Dla tego regionu Hiszpanii to był opad roczny. Dla porównania powiem, że chociażby w Walencji, czy innych rejonach, z których docierają do nas informacje, w ciągu zaledwie czterech godzin było tyle wody, co w Lądku-Zdroju w ciągu czterech dni - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską dr Radosław Stodolak, hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.