Błędy rządu w związku z falą migrantów. Prof. Duszczyk: to nie jest fizyka kwantowa

Straż Graniczna podała, że do Polski z Ukrainy uciekło już ponad 1,5 mln osób. Jak rząd radzi sobie z zarządzaniem tą sytuacją? - Brakuje bardzo koordynacji i konsultacji - mówił w programie specjalnym Wirtualnej Polski prof. Maciej Duszczyk z Ośrodku Badań nad Migracjami UW. - Zawsze powtarzam, że zarządzanie kryzysowe migracjami to nie jest "rocket science", nie jest fizyka kwantowa albo lot w kosmos. To się da wszystko przewidzieć. Jeżeli ponad tydzień temu napisałem już: drogi rządzie, czas mieć zaplanowane duże miejsca pobytu tymczasowego. Ta skala jest tak duża, że nie dadzą rady ani samorządy ani wolontariusze i polskie rodziny - dodał.