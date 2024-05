Błaszczak o sytuacji na granicy. "Tusk i Platforma powinni przeprosić"

Szef klubu PiS podkreślił, że zarzucano mu, iż kiedy był szefem MON fotografował się z żołnierzami. A - stwierdził - w środę Tusk, Kosiniak-Kamysz i Siemoniak również to robili. - Oni są po prostu niewiarygodni, przejdzie kampania wyborcza, przejdą wybory do PE i zapomną o żołnierzach Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszach Straży Granicznej, o polskich policjantach i wrócą do tej narracji, którą uprawiali przez lata - powiedział Błaszczak.