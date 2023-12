Błaszczak atakuje Tuska. "To najpodlejsze, co można zrobić"

- Mieliśmy bardzo ostre przemówienie, w którym podtrzymane zostały wszystkie te kłamstwa głoszone przez lata. Wykorzystywanie listu samobójcy, by uzasadnić swoją politykę, to najpodlejsze, co można zrobić. Wynoszenie aktu samobójstwa popełnionego w takich okolicznościach do czynu bohaterskiego, to najniższe zagranie, jakie można sobie wyobrazić - grzmiał Błaszczak.