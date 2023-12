Kolejny incydent w Sejmie. Waldemar Buda zaczepił Donalda Tuska

- Wiecie, czym się będzie różnił ten rząd od poprzedniego między innymi? Słuchaliśmy wystąpienia Mateusza Morawieckiego. Nie wierzył w ani jedno zdanie, nikt z was nie wierzył w to. Chciałbym, żebyście sobie przypomnieli, jak zachowywała się podczas tego wystąpienia druga strona sali. Słuchaliśmy z szacunkiem, oczekuję tego od państwa. To jest szansa dla wszystkich, żebyście wzięli przykład. To dotyczy filozofii nowego rządu. Będziemy się różnić, ale będziemy was szanować - odpowiedział Tusk.