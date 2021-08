Blamaż służb wywiadowczych w sprawie Afganistanu

To, że w Afganistanie wszyscy oni tak szybko mogli znaleźć się w największym niebezpieczeństwie po wycofaniu się sił międzynarodowych, zostało najwyraźniej całkowicie przeoczone przed niemieckie służby, przede wszystkim BND. Potwierdzać to mogą pośpieszne działania ratunkowe i ewakuacyjne na lotnisku w Kabulu. Minister Maas przyznał, że "nie ma co owijać w bawełnę". Zarówno on, jak i kanclerz Angela Merkel muszą odpowiadać na krytyczne pytania. Dotyczy to także BND.