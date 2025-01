Błąd cenowy w Biedronce. Wielu klientów skorzystało

We wtorek rano klienci Biedronki mogli nabyć whiskey Jameson o pojemności 0,7 litra za jedyne 1,99 zł. Był to błąd cenowy, który szybko wykorzystali klienci w całej Polsce. Pracownicy Biedronki zgłaszali problem do centrali od wczesnych godzin porannych 28 stycznia - opisuje portal wiadomoscihandlowe.pl.