Bitwy lotnicze jak z filmów akcji? Generał odpowiada

Jak wyglądają współczesne potyczki myśliwców w powietrzu? Czy możemy je porównać do bezpośrednich konfrontacji jakie znamy chociażby z filmu "Top Gun" z Tomem Cruisem? Generał Tomasz Drewniak - były inspektor sił powietrznych - przyznaje, że na wojnie w Ukrainie zdarzają się takie sytuacje, ale bardzo sporadycznie. - Tak naprawdę dzisiaj samoloty mają rakiety o zasięgu 100 km i więcej. Po to, aby przewagą informacyjną zaskoczyć przeciwnika i nie doprowadzać do ekstremalnych walk bomb. To jest trochę jak MMA w klatce - lepiej to rozegrać na dłuższym dystansie i uzyskać przewagę. Po co wdawać się w bijatyki, jak można zrobić to w białych rękawiczkach? - pyta gen. Drewniak. Jak dodaje, w czasie I wojny Irackiej w 1991 roku tylko jedno zestrzelenie było takim gdzie amerykański pilot widział iracki samolot. - Wszystkie pozostałe były w formule tzw. beyond visual range, czyli z odległości, w której pilot wzrokowo nie widział celu. - mówi. - Widział go tylko na radarze, miał punkcik, naciskał przycisk. Rakieta leciała na odległość 30, 40 lub 50 kilometrów i zestrzeliwała cel - podsumowuje.