Bitwa z policją w Niemczech. Koktajle mołotowa i kamienie poszły w ruch

Jak donosi "Bild", wioskę obecnie okupuje ok. 300 aktywistów, a 250 osób znajduje się w jej pobliżu - protestujący, według policji, "są gotowi do użycia przemocy". Na miejscu w środę pojawiło się setki policjantów, którzy otoczyli teren i rozpoczęli ewakuację aktywistów, a pracownicy przystąpili do budowy ogrodzenia.