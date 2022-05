Bitwa o Donbas. Rosjanie będą chcieli przejąć strategiczny cel pod Iziumiem

Po tym, jak Rosjanom udało się zdobyć Popasną, wyprowadzić ofensywne, skuteczne uderzenia i zdobywać przewagę w Donbasie, coraz głośniej mówi się o ich przygotowaniach do ataku na Izium. Według wojskowych analityków, kluczowym starciem może być walka o Barwinkowo, oddalone o niecałe 50 km od Iziumia. Porażka ukraińskiej armii w tamtym rejonie oznaczałaby znaczne zawężenie szlaków komunikacyjnych i utrudnienie dostaw broni, sprzętu oraz żołnierzy do Donbasu.

Rosjanie zaczynają robić podejście pod kluczową w tamtym rejonie miejscowość Barwinkowo

Źródło: East News, The Institute for the Study of War, Twiiter.com