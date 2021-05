Biskupi z Polski jadą do papieża Franciszka. Rzecznik KEP dementuje

Polscy biskupi pojadą do Watykanu na spotkanie z papieżem, jednak rzecznik Konferencji Episkopatu Polski zaprzecza, by było to "pilne wezwanie" od Franciszka, jak podała "Rzeczpospolita". - Biskupi powinni być w Rzymie już w 2019 roku. Nie mówimy o jakimś "wezwaniu" natomiast o przesunięciu wizyty sprzed prawie 2,5 roku na ten czas - wyjaśnił ks. Leszek Gęsiak i dodał, że teraz pojawiła się konkretna data, jest to koniec września/początek października. - To jest normalna procedura. Każdy episkopat raz na pięć lat wyjeżdża. W przypadku polskich biskupów jest to nawet ponad 7 lat - dodał duchowny. Rozmówca Agnieszki Kopacz przekazał, że w 2019 roku kalendarz papieża był zbyt mocno wypełniony, a potem przyszła pandemia, to dlatego doszło do przesunięcia spotkania ojca świętego z biskupami z Polski. Gość WP powiedział również, że artykuł "Rz" jest "bardzo sensacyjnie napisany". - Poza mną tam nie jest cytowana żadna inna osoba. To są jacyś informatorzy, nie wiadomo, kto, o czym mówi - przekazał rzecznik KEP.