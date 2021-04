Biskupi: powrót wiernych do udziału we mszy "ogromnym zadaniem" Kościoła

Biskupom "nierzadko brakowało pokory"

"Pierwsza to bunt wobec zastanej rzeczywistości, w którym nierzadko brakowało pokory nam i naszym wiernym", zaś "druga postawa to tęsknota wiernych za Eucharystią".

Zdaniem KEP, "ogromnym zadaniem" przed jakim teraz stoi Kościół, jest "powrót wiernych do praktyki udziału we Mszy Św". "Fizyczny kontakt z Panem jest żywotny, niezbędny, niezastąpiony" - napisali biskupi.

Ksiądz powinien "naśladować Chrystusa"

Nawiązując do Dnia Kapłana, który przypada w Wielki Czwartek, biskupi przypomnieli też, jaką postawę powinien mieć każdy ksiądz. "Jako kapłani jesteśmy powołani do celebrowania Najświętszej Ofiary, a celebrować ją znaczy nie tylko wykonywać czynności liturgiczne, lecz również naśladować w życiu to, co czynił Chrystus" – głosi treść listu.