Kościoły przed Wielkanocą. Abp Grzegorz Ryś ocenił wiernych bez maseczek

Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś był w środę rano gościem Radia ZET, gdzie pytano go, dlaczego Kościół nie zgodził się na zamknięcie świątyń w okresie szczytu pandemii? - Ja nie wiem, czy ktoś się pytał. Mnie nikt nie pytał - odpowiedział abp Ryś.

- To musiały być wyjątki, bo absolutnie większość miała maseczki. Jak już się zaczyna liturgia, to jest trochę ważniejszych rzeczy od tego, żeby zobaczyć, czy każdy akurat w każdy miejscu się stosuje. Katedra jest dość duża. Jeśli tak było, to oczywiście: rzecz naganna - mówił metropolita łódzki w Radiu ZET.