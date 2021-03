Abp. Leszek Głódź ukarany. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel komentuje

Watykan ukarał Sławoja Leszka Głódzia za tuszowanie przypadków pedofilii w Kościele. Na arcybiskupa nałożony został nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską oraz zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji gdańskiej. Ponadto Głódź musi wpłacić wskazaną przez Watykan sumę na rzecz "Fundacji św. Józefa", z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć. Sprawę komentował w programie "Tłit" wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Cieszę się z takiej decyzji Stolicy Apostolskiej. Wszelkie nieprawidłowości, zwłaszcza dotyczące sytuacji, których ofiarami padają nieletni, muszą być z całą stanowczością, z wykorzystaniem wszystkich możliwości prawnych - mówię i o prawie kanonicznym, i o prawie powszechnym - rugowane - oznajmił. Fogiel odniósł się również do apelu, jaki do prezydenta Andrzeja Dudy wystosował ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ws. nominacji generalskiej dla Głódzia. - Nie będę suflował panu prezydentowi. Ma grono swoich doradców, nie zamierzam wychodzić przed szereg. Wiem, że ks. Isakowicz-Zaleski jest wielkim orędownikiem oczyszczenia Kościoła, tu się w 100 proc. zgadzamy, ale z takich medialnych propozycji rzucanych za pośrednictwem mediów się wyłączę. To są kompetencje i domena pana prezydenta - stwierdził wicerzecznik PiS.

