Abp. Głódź zostanie pozbawiony odznaczeń? "Zostanie to zbadane"

Generał Różański nie oszczędził abpa Głódzia. Jednoznaczna ocena

"Sprawa musi być dokładnie zbadana"

- Postaram się w najbliższym czasie zgromadzić odpowiednie materiały, które są konieczne do przeprowadzenia czegoś na wzór postępowania wyjaśniającego. Jeszcze w kwietniu zwołamy Kapitułę i zajmiemy się tym, czy abp. Sławoj Leszek Głódź może być nadal kawalerem Krzyża Orderu Odrodzenia Polski - powiedział w rozmowie z Onetem sędzia Wiesław Johann, wiceszef KRS i jednocześnie Kanclerz Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

Sędzia przekazał ponadto, że w imieniu Kapituły zwróci się w sprawie abp. Głódzia o odpowiednie materiały do prokuratury i Nuncjatury Apostolskiej. - Daję słowo honoru, że zostanie to zbadane - zapewnia.

Johann podkreśla, że jeżeli w wyniku takiego postępowania, Kapituła zgodzi się, że zachodzą przesłanki, by odznaczenie zostało odebrane, odpowiedni wniosek w tej sprawie zostanie skierowany do prezydenta Andrzeja Dudy, do którego należy ostateczna decyzja.