Biskup Rakoczy ukarany. Surowe słowa byłego szefa kancelarii Kwaśniewskiego

Stolica Apostolska zdecydowała się ukarać biskupa seniora diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusza Rakoczego. To efekt dochodzenia dotyczącego zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób nieletnich. W programie "Newsroom WP" odniósł się do tego Ryszard Kalisz. Były szef Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego podkreślił, że ma nadzieję, iż pociągnie to za sobą falę kar w podobnych sprawach. - Kościół cały czas w Polsce odgrywa bardzo dużą rolę. Jesteśmy oparci niejako na takiej kulturze, która wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej - przypomniał b. poseł. Gość WP stwierdził również, że "dzisiejszy Kościół nie potrafi sprostać tradycji i współczesności". - Kary powinny więc być wymierzane również przez państwo - ocenił Ryszard Kalisz.