Biskup Milewski o LGBT: "Maryjo, zaradź rozprzestrzenianiu się chorej ideologii"

- Maryjo, ocal nas od zła, które chce zawojować umysły i dusze Polaków, zaradź rozprzestrzenianiu się chorej ideologii LGBT, która uderza w tradycyjną rodzinę - modlił się w niedzielę w Radzyminie biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski. Powiedział to kilka dni po kontrowersyjnym kazaniu abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego.

W homilii bp Mirosław Milewski przypomniał, że Matka Boża Śnieżna nazywana jest przez rzymian "Salus Populi Romani", co oznacza "Ocalenie Ludu Rzymskiego". - Przez wieki Polacy modlili się do Niej, gdy dziesiątkowały ich choroby i zarazy, gdy wybuchały powstania i wojny, gdy zdarzały się klęski żywiołowe i katastrofy, i Maryja nigdy nie zawodziła - stwierdził kapłan.

- Trudno nie odnieść się do tego, co dzieje się aktualnie w naszej ojczyźnie. Ze smutkiem i bólem patrzymy na to, co ludzie bezbożni robią z tym świętym wizerunkiem: malują wokół jej głowy tęczę, znak ruchów gejowskich, a potem naklejają go na koszach na śmieci i toaletach, publikują w sieci filmiki z "tęczową” Maryją, na swoich niemoralnych marszach, ubrani w "tęczowe” ornaty, parodiują Eucharystię - mówił bp Milewski.