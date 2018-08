Birma: wkrótce wyrok w sprawie dziennikarzy Agencji Reutera. Test dla wolności prasy

Na 27 sierpnia sąd w Birmie zapowiedział wydanie wyroku w sprawie dwóch dziennikarzy Agencji Reutera oskarżonych o złamanie tajemnicy państwowej. Grozi im 14 lat więzienia. Jak podaje Associated Press sprawa postrzegana jest jako test dla wolności prasy w tym kraju.

28-letni Kyaw Soe Oo i 32-letni Wa Lone zostali aresztowani w Birmie w grudniu 2017 roku pod zarzutem posiadania tajnych dokumentów. Zajmowali się wówczas sprawą masakry Rohindżów przeprowadzonej w stanie Rakhine (Arakan) przez birmańskie służby mundurowe i cywilów. Rohindżowie to muzułmańska mniejszość etniczna zamieszkująca w większości stan Arakan na zachodzie Birmy. Uważają się za autochtonicznych mieszkańców tego regionu, natomiast buddyjska część społeczeństwa Birmy (ok. 90% ludności), uznaje ich za nielegalnych imigrantów z sąsiedniego Bangladeszu. W wyniku prowadzonej przez birmańskie wojsko operacji wymierzonej w Rohindżów tylko do sierpnia 2017 roku z kraju uciekło ok. 700 tys. przedstawicieli tej mniejszości.