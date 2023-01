"Bild". Polska "ma w nosie" decyzję Scholza

Morawiecki podkreślił, że przekazanie czołgów Ukrainie to "kluczowa" sprawa, szczególnie w kontekście doniesień o przygotowaniach Rosjan do rozpoczęcia nowej ofensywy. Według premiera to "Niemcy dotychczas byli najmniej proaktywni" i "nie angażowali się wystarczająco we wsparcie Kijowa". Prezes Rady Ministrów zadeklarował, że Warszawa "będzie dalej cisnąć urząd kanclerski i Niemcy, by jak najszybciej odpowiedziały na jej propozycję".