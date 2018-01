Bilans dnia. Zobacz, co się wydarzyło w czwartek

Atak orkanu w Polsce i Europie, rewolucja kadrowa w Telewizji Polskiej, odwołanie szefa Lasów Państwowych i wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Sprawdź, co się wydarzyło 17 stycznia 2018 roku.

1 Szef Lasów Państwowych odwołany Konrad Tomaszewski przestał pełnić funkcję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Ma go zastąpić podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska Andrzej Konieczny. Tomaszewski był bliskim współpracownikiem byłego ministra Jana Szyszki.

2 Ostrzeżenie pogodowe dla całej Polski

Orkan Friederike to lodowa burza, w której prędkość wiatru dochodzi do 150 km/h. Wichura wyrządziła poważne szkody w Europie, zginęło tam co najmniej 5 osób. Na południu Polski już bardzo mocno wieje, niemal w całym kraju pada śnieg. Bez prądu pozostaje 55,6 tys. odbiorców, odwoływane są loty i połączenia kolejowe.