Bilans dnia. Sprawdź, co działo się we wtorek

W Krakowie samochód wiozący prezydenta Andrzeja Dudę miał kolizję. Natomiast zła pogoda nie przeszkodziła Robertowi Kubicy w drugim dniu testów bolidu Formuły 1. We wtorek odbył się też pogrzeb Agnieszki Kotulanki. Przez najbliższe dni mróz nie będzie odpuszczać. Sprawdź, co wydarzyło się we wtorek 27 lutego 2018 r.

Po kolizji para prezydencka przesiadła się do innego samochodu (East News, Fot: Katarzyna Radziszowska/ Gazeta Krakowska /Polska Press)

Samochód, którym podróżował prezydent Andrzej Duda miał kolizję. Auto najechało na separator oddzielający jezdnię od torowiska na moście Powstańców Śląskich w centrum Krakowa. Nikomu nic się nie stało. Para prezydencka przesiadła się do drugiego samochodu i pojechała do Bochni.

Rodzina i przyjaciele pożegnali Agnieszkę Kotulankę. Aktorka zmarła nagle 20 lutego 2018 r. Została pochowana na cmentarzu w Legionowie w grobie ojca, ppłk Wojska Polskiego Józefa Kotuły.

Po siedmiu latach od rajdowego wypadku Robert Kubica ponownie jest częścią świata Formuły 1. Podczas drugiego dnia testów w Barcelonie miał siódmy czas i był najszybszym kierowcą Williamsa.

Zarząd PKN Orlen poinformował o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie przejęcia Lotosu. Celem jest "stworzenie silnego koncernu". Zarząd Orlenu podkreśla, że podpisanie listu intencyjnego ws. fuzji nie oznacza, że do tego na pewno dojdzie.

W środę na przeważającym obszarze kraju niebo będzie zachmurzone, a termometry wskażą od -15 st. C na Podhalu do -6 st. C na zachodzie kraju. W następnych dniach nie będzie cieplej.