Mroźno w całej Polsce. Pogoda na trzy dni

Pogoda w najbliższych trzech dniach nie będzie nas rozpieszczać. Termometry będą wskazywać bardzo niskie temperatury.

W całej Polsce będzie bardzo zimno (Pixabay.com)

W środę na przeważającym obszarze kraju niebo będzie zachmurzone. Na wschodzie, południu i w centrum kraju oraz w pasie wybrzeża i w rejonie Zatoki Gdańskiej możemy spodziewać się słabych opadów śniegu. Pogodnie będzie jedynie na zachodzie i północnym-zachodzie. W całej Polsce będzie jednak bardzo zimno. Termometry wskażą od -10 do - 9 st. C na wschodzie i południu kraju oraz do -7 do -6 st. C na zachodzie. Najmroźniej będzie na Podhalu. Tu temperatura będzie wahać się między -15 a -13 st. C.

W czwartek nie będzie cieplej. Choć głównie czeka nas słońce. Na północnych i północno-wschodnich obrzeżach kraju dominować będzie jednak zmienna aura. Będzie więcej chmur, trochę przejaśnień, ale też od czas do czasu poprószy słaby śnieg. Od -12 do - 9 st. C - to prognozowana temperatura dla wschodniej części kraju, a od -7 do - 5 st. C - dla zachodniej.

Piątek będzie pogodny, słoneczny i bez opadów, ale z wyjątkami. Na północnych i północno-wschodnich obrzeżach kraju można spodziewać się bowiem chmur i słabego śniegu. W całym kraju utrzyma się ujemna temperatura. W ciągu dnia termometry wskażą od - 9 do -7 st. C na północnym-wschodzie i wschodzie oraz od -5 do -2 st. C na zachodzie i południu kraju.

