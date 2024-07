Big techy w Radzie Cyfryzacji. "Zrównoważony głos"

Prowadzący program "Tłit" WP Patryk Michalski zwrócił uwagę, że w Radzie Cyfryzacji jest co najmniej kilka osób reprezentujących punkt widzenia wielkich firm. W nawiązaniu do tego dziennikarz zapytał ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, kto w tej radzie reprezentuje głos wydawców, ponieważ według niego, dominuje głos tych dużych korporacji. - W radzie są przedstawiciele i NGOsów i organizacji samorządowych, producenckich i dużych korporacji - powiedział szef resortu cyfryzacji. Według Gawkowskiego, te głosy są "zrównoważone". - Rada Cyfryzacji to jest Rada Cyfryzacji, a nie miejsce, gdzie się zrzeszają organizację wydawców - podkreślił gość programu. Gawkowski zwrócił uwagę, że "to nie on się zajmuje wydawcami i prawem autorskim". - Ja mogę powiedzieć, że chcę wprowadzać takie rozwiązania i mocno to adresuję - dodał.