Bielsko-Biała. Uwaga artyści. Więcej czasu na zgłoszenie do konkursu Biennale Bielska Jesień

W konkursie mogą wystartować polscy malarze, mieszkający zarówno w kraju, jak i za granicą. Mogą przystąpić do niego absolwenci wyższych szkół artystycznych, a także malarze, którzy nie posiadają dyplomu uczelni artystycznych, lecz legitymują się aktywnością twórczą i dorobkiem artystycznym. Zgłosić należy trzy prace w dowolnej technice malarskiej. Warunkiem jest, by powstały one w latach 2019–2021. Format prac jest dowolny, z zastrzeżeniem, iż krótszy bok każdej pracy nie może przekraczać 200 cm.