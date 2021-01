Bielsko-Biała. Startuje Biennale Bielska Jesień

Organizatorem konkursu jest bielska Galeria BWA. Jak powiedzieli jej przedstawiciele do konkursu mogą przystąpić absolwenci wyższych szkół artystycznych, a także malarze, którzy nie posiadają dyplomu uczelni artystycznych, lecz legitymujący się aktywnością twórczą i dorobkiem artystycznym. Zaproszenie kierowane jest do polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą.

Przyjmowanie zgłoszeń, wyłącznie w wersji online, będzie odbywało się od 1 lutego do 31 marca. Zgłosić należy trzy prace w dowolnej technice malarskiej. Istotnym warunkiem jest, by powstały one w latach 2019–2021.