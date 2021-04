Bielsko-Biała. Nie wiesz co zrobić ze zużytym olejem jadalnym? Teraz można je oddać w PSZOK

Praktycznie wszystkie oleje jadalne i tłuszcze używane w domu mogą być poddane recyklingowi, dzięki któremu mogą zostać wykorzystane ponownie. Niestety, często spotykaną praktyką jest wylewanie zużytego oleju do zlewu – może to spowodować zatkanie się rury kanalizacyjnej, a przede wszystkim jest szkodliwe dla naszej planety.

Bielsko-Biała postanowiło rozwiązać ten problem. Rozpoczęło pilotażowy program ich zbiórki. - Segregacja odpadów obejmuje wszystkie oleje jadalne i tłuszcze, których używamy w domu podczas przygotowywania żywności. Wystarczy, że wlejemy zużyte oleje do dowolnej butelki PET i zaniesiemy ją do jednego z pojemników przeznaczonych do segregacji oleju, które znajdują się we wszystkich PSZOK-ach na terenie miasta. Pamiętajmy, aby butelka była odpowiednio zabezpieczona – poinformowali urzędnicy magistratu w Bielsku-Białej.