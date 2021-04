Bielsko-Biała. Fiacik już stoi. Pomoże zbierać pieniądze na terapię tlenem

- Z najnowszym maluchem jest trochę inaczej. SUEZ, fundator pojemników, od początku do końca będzie się nim opiekował. Już podjęliśmy współpracę z Fundacją Pomaluj Mój Świat. To my będziemy odbierać nakrętki z tego malucha, będziemy szukać rynku zbytu, sprzedawać je i przekazywać pieniądze na konto fundacji i to na konkretny cel. Zakładamy, że środki ze sprzedaży nakrętek z jednego wypełnionego malucha będą wystarczające do pokrycia kosztów jednej godziny w komorze hiperbarycznej. A jeżeli zabranie jakiejś kwoty na godzinę terapii, to jako SUEZ dołożymy brakujące pieniądze. W każdym razie idea jest taka – jeden maluch – jedna godzina - tłumaczy prezes zarządu SUEZ Bielsko-Biała Renata Samson.