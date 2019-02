Bielsko-Biała: 29-latek w areszcie. Miał wysadzić w powietrze budynek

29-letni Mateusz H., podejrzewany o wysadzenie budynku przy ulicy Sarni Stok w Bielsku-Białej, został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Do zamachu przyznała się wkrótce "Brygada Wschód", która w piśmie skierowanym m.in. do redakcji portalu bielsko.info ze szczegółami opisała sposób wniesienia i doprowadzenia do wybuchu butli z gazem. Co więcej, groziła kolejnymi takimi aktami terroryzmu. „Budujcie sobie dalej. Nie macie pojęcia jak i kiedy, lecz każdy budynek na Trzech Lipkach, który powstanie wbrew zakazowi dalszej zabudowy tego terenu (…), wyleci w powietrze razem z okupującymi go dzikimi lokatorami, w najmniej oczekiwanym przez Was momencie. Na tej ziemi nie ma więcej miejsca dla betonowej dżungli, więc nie macie tu czego szukać!” – zapowiadano.