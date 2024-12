"Wyszedł". Kandydatka Lewicy komentuje postawę Wieczorka

Na antenie Polsat News Biejat odniosła się do sprawy dotyczącej szefowej związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim, która informowała Wieczorka o nieprawidłowościach mających mieć miejsce na tej uczelni . Kobieta prosiła o anonimowość. Jednak, jak ujawnili dziennikarze Wirtualnej Polski, minister osobiście przekazał rektorowi jej pisma , a resort poinformował ją, że nie przysługuje jej status sygnalistki. W efekcie kobieta została okrzyknięta donosicielką, a uczelnia powiadomiła prokuraturę.

- Uważam, że był to bardzo poważny błąd - skomentowała ujawnienie danych wicemarszałek Senatu. - Każdy sygnalista, każdy pracownik, który zgłasza się do któregokolwiek ministra w sprawie nadużyć w miejscu pracy i oczekuje zachowania anonimowości, powinien na to liczyć - podkreśliła.