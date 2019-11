Bieg Niepodległości 2019 Wrocław. Trasa, limit czasu i zapisy

Nowa impreza na biegowej mapie Wrocławia. W tym roku ulicami miasta po raz pierwszy w historii przebiegnie Bieg Niepodległości. Jaki dystans będą musieli pokonać biegacze? Którędy prowadzi trasa? Sprawdzamy.

Trasa Biegu Niepodległości we Wrocławiu rozpocznie się w samym centrum miasta. Biegacze wystartują spod zabytkowego Ratusza znajdującego się na Rynku. Następnie pobiegną m.in. ul. Grodzką, św. Jadwigi, Sienkiewicza, kard. Wyszyńskiego, św. Katarzyny, Podwalem, Dworcową, Marszałka Piłsudskiego i Ruską. Meta biegu będzie znajdować się na Rynku. Na pokonanie całej, 10-kilometrowej trasy, biegacze mają ok. 2 godzin.

We Wrocławskim Biegu Niepodległości 2019 może wystartować 3 tys. biegaczy. Do 31 października można było zgłaszać chęć udziału w imprezie online. Od 1 do 11 listopada zapisy są przyjmowane w Biurze Zawodów, czyli w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.

Wrocławski Bieg Niepodległości 2019 – atrakcje

Bieg Niepodległości to nie tylko wydarzenie sportowe, ale i kulturowe. Na brak atrakcji nie będą mogli narzekać biegacze oraz publiczność zgromadzona na trasie. Organizatorzy zapowiadają, że co ok. 2 km kibice i zawodnicy będą mijać atrakcję związaną z obchodami 11 listopada. Będą to m.in. występy grup rekonstrukcyjnych, wykonawcy wojennych piosenek, czy też wystawy starych fotografii.